Parma, Valenti: “Dobbiamo stare attenti ai dettagli, stare chiusi dietro il più possibile e sfruttare le occasioni"MilanNews.it
Oggi alle 20:09L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Lautaro Valenti, difensore del Parma, ha parlato a DAZN nel pre partita di Parma-Milan. Le sue parole:

Cosa serve oggi?

“Dobbiamo stare attenti ai dettagli, stare chiusi dietro il più possibile e sfruttare le occasioni quando arrivano”

Le difficoltà del Milan contro Cremonese e Pisa vi danno fiducia?

“C’è sempre fiducia. Contro queste squadre grandi siamo sempre attenti”.