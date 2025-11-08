Parma, Valenti: “Dobbiamo stare attenti ai dettagli, stare chiusi dietro il più possibile e sfruttare le occasioni"
Lautaro Valenti, difensore del Parma, ha parlato a DAZN nel pre partita di Parma-Milan. Le sue parole:
Cosa serve oggi?
“Dobbiamo stare attenti ai dettagli, stare chiusi dietro il più possibile e sfruttare le occasioni quando arrivano”
Le difficoltà del Milan contro Cremonese e Pisa vi danno fiducia?
“C’è sempre fiducia. Contro queste squadre grandi siamo sempre attenti”.
