Parma, i convocati di Carlos Cuesta per la sfida di stasera contro il Milan

Parma, i convocati di Carlos Cuesta per la sfida di stasera contro il MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:39L'Avversario
di Lorenzo De Angelis
fonte parmacalcio1913.com

Dopo la rifinitura di questa mattina al Mutti Training Center di Collecchio, l’allenatore Carlos Cuesta ha convocato 25 calciatori per il match Parma-Milan, in programma sabato 8 novembre alle ore 20:45 allo Stadio 'Tardini' e valido per l'undicesima giornata di Serie A Enilive.

Portieri: 40 Corvi, 66 Rinaldi, 31 Suzuki.

Difensori: 27 Britschgi, 15 Delprato, 18 Løvik, 3 Ndiaye, 63 Trabucchi, 37 Troilo, 5 Valenti, 14 Valeri.

Centrocampisti: 19 Begić, 10 Bernabé, 25 Cremaschi, 23 Hernani Jr, 16 Keita, 79 Konate, 65 Plicco, 22 Sørensen, 77 Tigani.

Attaccanti: 7 Benedyczak, 75 Cardinali, 32 Cutrone, 30 Djurić, 9 Pellegrino.