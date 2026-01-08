Genoa, i convocati di De Rossi per la sfida contro il Milan a San Siro

Oggi alle 11:50
Ecco l'elenco dei convocati di Daniele De Rossi, tecnico del Genoa, per il match di questa sera in casa del Milan

Portieri: Leali, Lysionok, Sommariva

Difensori: Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Otoa, Sabelli, Vasquez

Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Stanciu, Thorsby, Venturino

Attaccanti: Colombo, Cuenca, Ekhator, Fini, Nuredini, Vitinha