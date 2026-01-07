Serie A, Parma-Inter 0-2: traversa dei crociati e poi nerazzurri a valanga
Vittoria pesante dell'Inter al Tardini di Parma. La formazione di Chivu va a +4 sul Napoli con uno 0-2 netto. Primi minuti un po' difficili per i nerazzurri, con il Parma che prende una clamorosa traversa con Ondrejka, ma poi la gara è tutta in discesa.
Segna Dimarco a fine primo tempo su una papera del giovane Corvi, nella ripresa non c'è partita con i padroni di casa che non tirano mai in porta. L'Inter raddoppia con Bonny nel recupero, ma il gol è annullato per un fallo di mano precedente. Dopo qualche istante, praticamente sul fischio finale, Thuram chiude il match in contropiede con un pallonetto letale. 0-2 finale.
