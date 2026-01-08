Genoa, De Rossi: “Il Milan è fra le squadre più forti del campionato, ma fra le più forti è quella che ti lascia più palla"

Daniele De Rossi ha parlato a DAZN nel pre partita di Milan-Genoa. Queste le parole del tecnico del grifone:

Che partita ti aspetti oggi?

“Il Milan è fra le squadre più forti del campionato, ma fra le più forti è quella che ti lascia più palla. Ma in questo diventano ancora più forti, difendono bene di reparto e sono organizzatissimi. Hanno poi tutto il talento del mondo quando ripartono. Sarà una partita difficile che dovremo giocare con coraggio”.

Oggi cosa si è inventato di inedito?

“Niente di particolarissimo, Leao non sta giocando più largo e ci. Ha tolto un problema. Ma ne avremo altri perché gioca vicino alla porta ed è molto forte. La differenza la faranno i giocatori e la loro energia. Anche all’epoca la Roma non vinceva contro il Milan da un sacco di tempo, la differenza di livello c’è però con il coraggio si può fare una grande partita”.

In che modo siete coraggiosi?

“Noi abbiamo preso la via di essere coraggiosi in fase offensiva: recuperiamo palla alti e forziamo le loro giocate, lasciando un po’ di campo dietro dove ci si possono buttare Leao e Pulisic. Dovremo essere attenti e non buttare palla”.