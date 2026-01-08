Malinovskyi a DAZN: "Maignan è un portiere forte, non è facile fargli gol da fuori"
MilanNews.it
Ruslan Malinovskyi è stato intervistato da DAZN prima di Milan-Genoa. Le sue dichiarazioni da San Siro:
Maignan non ha ancora preso gol da fuori area in questo campionato…
“È la forza del Milan. Difendono bene, non prendono tanti gol. Mi devo muovere tanto, cercare la posizione giusta. Mike è un portiere forte, non è facile fargli gol da fuori area”.
