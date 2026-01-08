Genoa, Colombo: "Esultare contro il Milan? Impossibile, sono nato qua"

Lorenzo Colombo, attaccante del Genoa in prestito dal Milan, ha parlato a DAZN dopo la sfida contro i rossoneri:

Il pareggio vi sta stretto?

“Vale tantissimo per il nostro percorso, arrivavamo da 4 partite non positive per i punti. Oggi grande prestazione, abbiamo dimostrato davanti ad uno stadio del genere di poter dire la nostra. Siamo andati vicinissimi ai tre punti… Ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno”

Anche questa volta non hai esultato contro il Milan. Prima o poi esulterai?

“Impossibile, sono nato qua. È stata una parte troppo importante della mia vita, mi hanno cresciuto che avevo 5 anni. Non esulterò. È il miglior stadio d’Italia con questi colori, quando entri ti dà un’energia positiva…”.