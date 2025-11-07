Parma, Cuesta: "Milan grande squadra, Allegri è un punto di riferimento. Valeri è recuperato"

vedi letture

Carlos Cuesta, allenatore del Parma, ha parlato così in conferenza stampa in vista della sfida di domani sera contro il Milan: "Sia nei singoli, che nel complesso il Milan è una grande squadra e dovremo essere attenti. Dovremo dare il massimo, sia in difesa sia in attacco. Se mi aspetto un Milan più aggressivo o attendista? Loro cercano i momenti per essere aggressivi e altri per essere compatti. Hanno una gestione della palla intelligente, che prova a fare la partita che vogliono, sempre compatti e solidi. Mi aspetto loro aggressivi in alcune situazioni e attendisti in altri. Marcatura su Leao? Ci focalizziamo sull'aspetto collettivo, anche se ovviamente hanno qualità in tanti giocatori. Ma ci focalizziamo su ciò che abbiamo noi. Abbiamo undici giocatori che ci daranno tantissimo e vogliamo giocare la partita con quello che noi abbiamo. Fare il massimo e portarla dove vogliamo, esprimendoci al massimo".

Delprato firmerebbe per il pari? Affrontiamo ogni partita per vincere, non possiamo controllare il risultato ma giochiamo per vincere. Sento che alla fine nella vita devi affrontare quello che ti viene: dipende anche da come si svolge la partita. Questa settimana sono stato al Teatro Regio e mi ha ispirato ciò che ha vissuto questa società: tutti abbiamo difficoltà nella vita, la differenza è come reagisci, se con alibi o provando a fare tutto. II Parma ha avuto problemi ed è stata più unita che mai, facendo una delle tappe più belle della sua storia. Noi abbiamo difficoltà, ma proveremo a essere forti e con l'atteggiamento di cercare sempre un'opportunità. Si può sempre fare tutto se si vuole.

Qualche recupero? L'unica novità è che Valeri è disponibile. Allegri? Non lo conosco personalmente, ma mi immagino che mister Allegri cerchi sempre di sfruttare al massimo le qualità dei giocatori. Ci sono concetti che non sono trasferibili, sono estremamente competitivi. È un punto di riferimento" riporta tuttomercatoweb.com.

