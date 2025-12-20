Hellas, Gagliardini: "Il Milan è forte: ha già l'impronta di Allegri"

Roberto Gagliardini è uno dei nuovi volti di questa stagione per l'Hellas Verona. Il centrocampista ex Atalanta, Inter e Monza è arrivato quest'estate nella formazione allenata da mister Zanetti che, dopo la breve pausa natalizia, sarà avversaria del Milan a San Siro il giorno domenica 28 dicembre alle ore 12.30. In vista di questa partita e con un occhio rivolto a quanto successo fin qui, Gagliardini si è concesso a L'Arena per un'intervista.

Le parole di Roberto Gagliardini su cosa si aspetta dal Milan: "Ora ha avuto altri pensieri con la Supercoppa. Il Milan è forte e con un allenatore bravo e determinato. I rossoneri hanno già l’impronta di Allegri. Dovremmo essere preparati per fare un grande partita. Spogliatoio coeso? Merito del mister, del direttore e di noi giocatori. Abbiamo mantenuto la calma necessaria per reagire, senza cedere al panico. Avevamo dimostrato senza risultati di avere delle qualità, tocca sempre a noi adesso andare avanti".