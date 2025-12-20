MN - Passerini su Thiago Silva: "Se viene in Europa è per giocare, non per fare la chioccia"

vedi letture

Dopo la sconfitta del Milan in Supercoppa Italiana contro il Napoli, il collega Carlos Passerini de Il Corriere della Sera è intervenuto in esclusiva ai microfoni del nostro canale YouTube (CLICCA QUI per vedere il video completo) in compagnia di Pietro Mazzara.

Thiago Silva ha rescisso con il Fluminense: sei d'accordo a un suo ritorno?

"Adesso un pensiero ce lo faccio. Parlando con i dirigenti ci hanno spiegato che la visione su questo tema era molto semplice: se la difesa funziona, se becchi mezzo gol a partita, come era prima delle ultime tre, perché andare a toccarla. Tu puoi rinforzarla, ma non puoi prendere uno che non puoi non far giocare, perché Thiago Silva viene in Europa, per fare 6 mesi, per andare al Mondiale. Non viene a fare la chioccia. No. È uno che vuole venire a giocare, anche a 40 anni, giustamente. Così come è giusto che il Milan faccia le sue riflessioni su ciò che non va toccato. Però questo ragionamento fino a che i numeri ti danno ragione. Sono 3 partite che becchi 2 gol, tra l'altro da chiunque...".