Arbitri, interrogazione in parlamento sul deferimento di Zappi

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - La vicenda riguardante il deferimento al Tribunale federale nazionale della Figc del presidente dell'Aia, Antonio Zappi - per presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D - è oggetto, apprende l'ANSA, di un'interrogazione a risposta scritta rivolta ai ministri per lo Sport e i giovani e della Giustizia depositata dal vicepresidente della Camera Giorgio Mulè (Forza Italia). Ripercorrendo la vicenda che ha portato al deferimento del n.1 dell'associazione arbitri, Mulè chiede dapprima cosa intenda fare il governo, nelle sue competenze, per "verificare che clima interno agli organi tecnici dell'Aia non comprometta l'autonomia e la terzietà delle designazioni arbitrali, anche al fine di garantire la piena regolarità dei campionati", e, sempre in merito, domanda al ministro per lo Sport di "approfondire l'eventuale esistenza di interferenze esterne nei processi tecnici interni all'Aia".

Nel documento, poi, il deputato di FI chiede se il ministro della Giustizia "ritenga necessario valutare l'adeguatezza degli strumenti di garanzia previsti dal sistema di giustizia sportiva" e ancora al Governo se intenda esprimersi sulla proposta della Figc di istituire un soggetto giuridico che assuma la gestione degli arbitri di Serie A e B e "se essa non rischi di determinare conflitti di interesse strutturali tra le società giudicate e gli arbitri preposti alla direzione delle gare", una riforma che, dice sempre Mulè, oltre a "indebolire l'autonomia dell'Aia" introduca "elementi che espongano il sistema arbitrale a pressioni o condizionamenti interni ed esterni". (ANSA).