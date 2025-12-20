Ravelli dura: "De Winter ieri sera asfaltato da Hojlund"

Brutta prestazione quella di Koni De Winter contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana che il Milan ha perso a Riad, in Arabia Saudita, giovedì sera. Il centrale belga, partito titolare per sopperire all'assenza di Matteo Gabbia infortunato e rimasto in Italia, è stato il peggiore in campo tra i rossoneri, perdendo nettamente il confronto con Rasmus Hojlund, centravanti danese degli azzurri, che ha firmato un assist e un gol. A commentare la sua partita sottotono la collega Arianna Ravelli questa mattina su La Gazzetta dello Sport.

Il commento di Arianna Ravelli su Koni De Winter: "Non è mancato solo l’attacco in terra d’Arabia: il mercato estivo rossonero ha portato per altri 18 milioni (più 2 di bonus) anche De Winter, ieri sera asfaltato da Hojlund (alla sua migliore partita col Napoli, forse pungolato dalla presenza in panchina di Lukaku in versione super tifoso). Fanno 55 milioni spesi per i protagonisti in negativo della serata: anche con la calcolatrice in mano, l’attaccante danese sarebbe stato un affare migliore. È bastata l’assenza di Gabbia per rendere la difesa del Milan superfragile".