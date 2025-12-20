Pellegatti: "Milan-Como a Perth? Improvvisamente vanno bene gli arbitri stranieri"

Carlo Pellegatti sul suo profilo Instagram ha commentato la partita tra Napoli e Milan che ha visto i rossoneri uscire sconfitti per 2-0 ed eliminati dalla semifinale di Supercoppa Italiana.

Le parole di Carlo Pellegatti: "Ieri ero già sotto shock prima della partita quando il presidente della Lega ha confermato la trasferta di Perth. Voglio ricordare le trasferte del Milan dal primo gennaio. Il Milan giocherà fino a metà febbraio in trasferta contro Cagliari, Como, Fiorentina, Roma, Bologna, Perth e Pisa. Solo in casa con Genoa e Lecce. Un tour de force terribile. Oltretutto abbiamo letto che improvvisamente vanno bene anche gli arbitri stranieri. Il Milan ci è già caduto dentro una volta il 26 aprile 1959 quando l’arbitro Groppi, arbitro francese, ha diretto Talmone Torino-Milan. Una partita terribile, finita 3-3 col peggiore in campo l’arbitro francese. L’esperienza di arbitri stranieri nel campionato italiano per fortuna è finita lì, ma è stata disastrosa. Ma andiamo a Perth, una scelta voluta duramente e fortemente dalla dirigenza del Milan. Una scelta che non avevo capito, non capisco e continuo a non capire. Incredibile. Avete sentito le trasferte. E come ciliegina 44 ore di viaggio con il ritorno e la trasferta a Pisa. Incredibile!"