Milan-Como in Australia, Zazzaroni: "L'arbitro asiatico altera la regolarità della Serie A"

Ivan Zazzaroni, giornalista e Direttore del Corriere dello Sport, ha commentato sul proprio profilo Instagram la decisione della Lega Serie A di giocare Milan-Como il prossimo 8 febbraio a Perth, in Australia: la prima gara del campionato italiano che si giocherà all'estero. La comunicazione è arrivata direttamente dalla viva voce di Ezio Simonelli, presidente della Lega di Serie A.

Questo il commento di Zazzaroni: "Ho letto che l'arbitro asiatico - con tanto di Var e assistenti asiatici - imposto dalla federazione asiatica per Milan-Como a Perth altera la regolarità della Serie A. Che di solito si gioca in Australia... Si fanno le regole per gli altri, e delle eccezioni per sé stessi. Trovo splendido il titolo di Dagospia: Lega a gambe aPerth. PS. Specifico che la partita a Perth la richiese il Milan di Elliott".