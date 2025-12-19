esclusiva mn Passerini (CorSera): "In estate il Milan ha sbagliato i conti. Nkunku deve darsi una mossa"

Dopo la sconfitta del Milan in Supercoppa Italiana contro il Napoli, il collega Carlos Passerini de Il Corriere della Sera è intervenuto in esclusiva ai microfoni del nostro canale YouTube (CLICCA QUI per vedere il video completo) in compagnia di Pietro Mazzara.

Milan punito da quel giocatore che aveva cercato in estate: Rasmus Hojlund

"Ti aggiungo una considerazione. Il Milan alla fine prende Nkunku, che lo paga 42 milioni, che non è una cifra così lontana dai 45 circa fra riscatto e prestito che il Napoli investe per Hojlund. È vero che il ragazzo ha traccheggiato perché voleva giocare la Champions. Tu se non fai la Champions nel calcio di oggi tanti giocatori non ne vogliono sapere di venire, anche se sei il Milan".

Il Milan, rosa corta e alcuni downgrade nelle seconde linee

"Il Milan ha sbagliato i conti. Non voglio drammatizzare, perché comunque è secondo e potrebbe giocarsela fino alla fine, ma l'estate scorsa ha sbagliato un po' i conti. L'obiettivo era quello di fare la rosa un po' più corta, investendo un po' di più ed ha funzionato...fino a un certo punto. Perché poi qual è il problema? Tu hai 12, 13 giocatori di alto livello, che possono arrivare fino in fondo, però come metti dentro la riserva il calo di livello è talmente forte che non batti neanche le neopromosse. Non fai soltanto fatica nelle grandi partite. Il Milan sono 3 partite che prende due gol, quindi vuol dire che il problema non è solo l'attacco, ma anche la difesa. Il problema è che De Winter non è un giocatore da Milan in questo momento. Mi spiace, però le cose vanno dette. De Winter poveraccio ha fatto una figura tremenda. L'errore non è tanto suo, ma di chi ha pensato che potesse essere la prima riserva di tutti e tre i centrali del Milan. Purtroppo lì hai sbagliato i conti. Per questo quando sento dire che sistemando l'attacco si risolvono i problemi mi vengono i brividi, perché il Milan deve risolvere la difesa, il centrocampo sulla destra, perché serve un'alternativa a Saelemaekers e poi l'attacco, dove hai completamente sbagliato la scelta di Nkunku".

Su Nkunku

"Gli do ancora un po' di tempo, come ho fatto con Gimenez, perché alcune attenuanti le ha. Però il mister continua. Lo vedo lontanissimo. Paradossalmente ho visto più vicino a vedere la luce il Gimenez prima dell'infortunio. Io sono sincero: Nkunku mi sembra sconnesso da questa squadra, mi sembra uno che non vuole prendersi neanche le responsabilità, un po' come se il problema non fosse il suo a un certo. Non lo so. Io onestamente, anche lì aspetto a dargli un giudizio definitivo, però se non si dà una mossa è un problema".

Thiago Silva ha rescisso con il Fluminense: sei d'accordo a un suo ritorno?

"Adesso un pensiero ce lo faccio. Parlando con i dirigenti ci hanno spiegato che la visione su questo tema era molto semplice: se la difesa funziona, se becchi mezzo gol a partita, come era prima delle ultime tre, perché andare a toccarla. Tu puoi rinforzarla, ma non puoi prendere uno che non puoi non far giocare, perché Thiago Silva viene in Europa, per fare 6 mesi, per andare al Mondiale. Non viene a fare la chioccia. No. È uno che vuole venire a giocare, anche a 40 anni, giustamente. Così come è giusto che il Milan faccia le sue riflessioni su ciò che non va toccato. Però questo ragionamento fino a che i numeri ti danno ragione. Sono 3 partite che becchi 2 gol, tra l'altro da chiunque...".

Fullkrug arriverà: il Milan e il calcio italiano possono permettersi questo

"Si perché lo porti a casa con un investimento minimo. Su questo, guarda, ti devo dire la verità: oggi non puoi non fare i conti con i conti. Giustamente il tifoso può fregarsene di fare i conti delle società, e ne ha tutto il diritto. Facendo un'analisi un po' più tecnica ed approfondita, che non sei obbligato a fare, oggi una società non può più andare avanti camminando sulle proprie gambe. Non lo dico io ma perché ci sono delle regole da rispettare. Il Milan è stato un anno fuori dalle coppe, perché c'era Setlement Agreement etc. Oggi, entrando nello specifico, i club hanno bisogno di un'auto-sostenibilità finanziaria che prima non era necessaria. Capisco comunque che il tifoso non voglia andare fuori con la bandiera perché ha fatto più 3 milioni di utile in bilancio. Però se il tifoso vuole un po' entrare nel metodo della questione, oggi il Milan, più in generale una società, per avere futuro deve avere i conti in ordine, sennò deve tirare giù la serranda. L'Inter è in una fase che se non continua a vincere è complessa la cosa, stesso discorso il Milan, ha avuto dei momenti di enorme difficoltà. Per questo ti dico: in una stagione dove non hai la Champions League, per colpa tua, sei a -100 milioni, è chiaro che devi farli quadrare i conti, perché il Milan deve cercare di limitare i danni il più possibile. Devi provare a tornare in Europa mantenendo un equilibrio, perché non si può più fare il Casinò nel calcio attuale. Le cose sono cambiate. Oggi hai un obbligo: nelle possibilità che hai gestionali devi far quadrare il tutto. Il Milan ci ha provato, secondo me sta andando bene. È in corsa per lo scudetto!".

