esclusiva mn Pellegatti: "Atteggiamento e comportamento nei confronti di Maignan totalmente sbagliato. Gimenez? Dipende da lui"

Intervenuto in esclusiva ai microfoni del canale YouTube di MilanNews.it, Carlo Pellegatti ha parlato di Milan soffermandosi su tre punti fondamentali: la parola scudetto, il futuro di Mike Maignan e quello di Santiago Gimenez.

Dopo un inizio di stagione importante crede che il Milan possa lottare per lo scudetto?

"Non lo penso adesso, l'ho sempre pensato, ho sempre messo il Milan insieme a Inter, Roma e Napoli fra le favorite per lo scudetto. C'è Massimiliano Allegri che in questo senso è una sicurezza, quindi per me non è una sorpresa vedere il Milan lì. È stato importante battere l'Inter non tanto per la rivalità cittadina che a me interessa relativamente, ma mi interessa soprattutto che il Milan non abbia perso punti importanti nella lotta alla classifica".

Questione Maignan: lei cosa farebbe?

"Non ho il minimo dubbio. L'atteggiamento e il comportamento nei confronti del portiere Maignan da parte della dirigenza è stato totalmente sbagliato. Quando era in difficoltà, invece che stargli vicino gli volevano togliere un milione. Quando si fanno i patti, si era deciso 5 milioni fino al 28/29. Abbiamo uno dei portieri più forti del mondo, secondo Allegri uno dei 3 top al mondo, e perderlo a zero, o addirittura non rinnovare il contratto, non ci sono aggettivi, per me è insopportabile".

Crede ancora in Santiago Gimenez?

"Lo stiamo aspettando, è un po' come De Ketelaere. Ogni volta dicevamo 'Ma no, ma no, lo aspettiamo'. Non so fino a che lui creda alla sua possibilità di affermarsi al Milan e vedo che fa fatica anche a recuperare da un infortunio. Non lo so. Io personalmente se arrivasse al suo posto un altro attaccante penso che sarebbe meglio per il Milan. A meno che rientri, coinvolto. Non ha fatto male quando è stato impiegato, ma non so fino a quanto lui creda alla possibilità di affermarsi al Milan. Dipende da lui".