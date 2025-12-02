esclusiva mn Paulo Sergio: "Milan forte ma meglio la Roma. Il club rossonero non va più di moda per i brasiliani? Pochi soldi, oggi vanno in Premier"

vedi letture

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato l'ex giocatore di Roma (1997-1999), Bayer Leverkusen e Bayern Monaco Paulo Sergio in esclusiva per MilanNews. Di seguito le domande e risposta del Campione del Mondo 1994.

Sul Milan e le sue chance di vincere lo Scudetto:

"Il Milan ha sempre avuto una grande squadra. È sempre arrivato in alto e nessuno può dimenticare cos'ha fatto questo club nella sua storia. Però ci sono anche Roma e le altre squadre... vediamo come andrà a finire questa stagione".

Se la Roma può davvero vincere lo Scudetto per la prima volta dopo 25 anni:

"Questo è il momento più importante per la Roma da anni. La squadra è cambiata tantissimo ma io sono convinto che possa far bene quest'anno. Dobbiamo aspettare e vedere cosa faranno le altre squadre che fin qui stanno facendo bene. Io tifo sempre per la Roma".

Oggi i rossoneri hanno un punto in più in classifica. Se deve fare un pronostico, meglio Roma o Milan per il Tricolore?

"Penso la Roma che sta andando bene. Sono tantissimi anni che non vedevamo più la Roma prima in classifica".

Mancano i campioni in Serie A?

"Penso di sì".

Su quanto sia stato forte il Milan dei suoi tempi:

"Il club aveva tantissimi campioni come Maldini, Costacurta e Baresi. Franco l'ho affrontato nel 1994 in finale del mondiale. Tornò dopo tre settimane e il giorno della finale c'erano 40 gradi e si faceva fatica. Ma lui è stato grande lo stesso... per me era uno dei più grandi giocatori che c'erano nel mondo. Per questo ha fatto una carriera brillante. Il Milan era una vera nazionale (ride, ndr). Ha sempre avuto una grande squadra".

In passato il Milan aveva i migliori brasiliani come Kakà, Ronaldo, Ronaldinho e Leonardo. Oggi non c'è più nessuno. I motivi secondo Paulo Sergio:

"Non so se il Milan ha i soldi che aveva prima (ride, ndr) per portare i grandi brasiliani a Milano. Oggi fa fatica a prenderli perché vanno tutti in Premier League".