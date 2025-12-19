Come mai Thiago Silva non è già a Milanello?

La notizia era già nell'aria da qualche giorno, ma ieri è arrivata anche l'ufficialità: Thiago Silva lascerà il Fluminense a fine 2025. Questo il saluto del difensore brasiliano: "Il nostro tempo insieme è stato più breve di quanto pensassimo, ma abbastanza intenso da creare ricordi che porterò per tutta la vita. Ringrazio profondamente la società, la commissione tecnica, i miei compagni di squadra, la mia famiglia e soprattutto i tifosi, che hanno trasformato questo sogno in realtà e mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno al Fluminense. Ovunque Dio mi conduca in questo viaggio, i momenti vissuti insieme rimarranno eterni nella mia storia. Anche se in questo momento non indosso questi colori, scorreranno sempre nelle mie vene”.

MILAN, CI SEI? - L'obiettivo di Thiago Silva è quello di tornare a giocare in Europa per provare a guadagnarsi la chiamata del ct del Brasile, Carlo Ancelotti, per i prossimi Mondiali. Nelle ultime settimane, il suo nome è stato spesso accostato anche al Milan che sta cercando un difensore centrale di esperienza da inserire nella rosa di Max Allegri. Il brasiliano, nonostante lo scorso 22 settembre abbia compiuto 41 anni, sarebbe l'innesto perfetto per il Diavolo: è un leader, ha esperienza, è ancora uno dei migliori centrali in circolazione e inoltre conosce bene sia l'ambiente rossonero che il campionato italiano. Detto questo, sorge spontanea una domanda: come mai Thiago Silva non è già a Milanello? Ora che è libero, il giocatore verdeoro va preso immediatamente.

IL PRESSING DI MAX - A spingere per il suo ritorno a Milanello è ora anche Max Allegri che lo ha già allenato durante la sua prima esperienza sulla panchina milanista e che lo reputa un rinforzo di sicuro valore. I due si sentono spesso e quindi la speranza è che possano presto ritrovarsi ancora nello stesso spogliatoio. Il brasiliano non ha mai dimenticato il Milan, anzi negli ultimi anni non sono mancate delle dichiarazioni d'amore nei confronti del club rossonero. Nel 2018, quando vestiva la maglia del PSG, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Thiago Silva aveva rivelato un desiderio ben preciso: "Come potrei dire di no al Milan? Una squadra che era e resterà per sempre nel mio cuore. Tornare, magari per chiudere la carriera, sarebbe una cosa bellissima. Non è mai semplice parlare del futuro, ma nel calcio 'mai dire mai'. Tutto è possibile". La domanda è sempre la stessa: come mai Thiago Silva non è già a Milanello?

