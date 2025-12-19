De Paola su Napoli-Milan: "In campo c'è stata una sola squadra"

vedi letture

Paolo De Paola, giornalista, come di consueto è stato ospite della trasmissione radiofonica Maracanà in onda sulle frequenze di TMW Radio. Il tema principale era la partita di Supercoppa Italiana che il Milan ha perso contro il Napoli 2-0, venendo eliminato dalla competizione in semifinale. Questo il commento di De Paola sull'andamento generale della partita.

La partita che impressioni ti ha lasciato?

"In campo c'è stata una sola squadra. Penso che gli atteggiamenti di Allegri siano stati volti proprio a nascondere l'atteggiamento di una squadra che è sembrata non credere alla vittoria. Anche la formazione mi è sembrata un po' discutibile nonostante gli infortuni. Modric poteva giocare, così come Fofana. Detto ciò il Milan non è scarso e ha le armi per puntare alla vetta in campionato".