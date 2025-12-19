Questione Allegri-Oriali, M.Orlando: "Questione ridicola"

Massimo Orlando, ex calciatore che oggi è impegnato come opinionista, come di consueto è stato ospite della trasmissione radiofonica Maracanà in onda sulle frequenze di TMW Radio. Il tema principale era la partita di Supercoppa Italiana che il Milan ha perso contro il Napoli 2-0, venendo eliminato dalla competizione in semifinale. Questo il commento di Orlando sulla lite Allegri-Oriali.

Allegri andrebbe squalificato per gli insulti ad Oriali?

"Gli insulti sono censurabili, ma il bello dello sport è che ci sono anche momenti di agonismo del genere. Che adesso se ne faccia una questione mi sembra ridicolo. Quando ci sono partite importanti può capitare che qualcuno perda la testa. Anche il comunicato del Napoli mi sembra un po' ridicolo".