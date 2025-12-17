Problemi per la Roma: El Aynaoui e Ndicka partono per la Coppa d'Africa
(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Gian Piero Gasperini ha diramato la lista dei convocati di questa sera. Presente Evan Ndicka che dopo la gara con il Como partirà per la Coppa d'Africa. Non c'è, invece, Neil El Aynaoui. Il Marocco nonostante le richieste della Roma ha preteso che il centrocampista raggiungesse la nazionale rispettando le scadenze per il raduno (fissate per oggi). Assente anche Dovbyk che punta a esserci con la Juventus. (ANSA).
