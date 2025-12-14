Sassuolo, Candé: "Dobbiamo fare una grande partita, dobbiamo alzare il livello al massimo"

Fali Candé, difensore del Sassuolo, ha parlato a DAZN nel pre partita di San Siro. Le sue parole:

“Dobbiamo fare una grande partita, dobbiamo alzare il livello al massimo. Il mister ha fatto le sue scelte, forse per questa partita dobbiamo fare altre cose, io e George (Kyriakopoulos, ndr) abbiamo stili diversi”.