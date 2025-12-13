Sassuolo, Carnevali: "Con Allegri legame particolare. Tra gli allenatori italiani migliori in assoluto"

La sfida tra Milan e Sassuolo evoca incroci, situazioni e personaggi come il mai dimenticato Giorgio Squinzi, patron dei neroverdi venuto a mancare anni fa e grande tifoso rossonero. La sfida contro gli emiliani è importante anche per Max Allegri, che ha portato il Sassuolo in Serie B nella stagione 2007/08.

L'AD dei neroverdi Giovanni Carnevali, le sue dichiarazioni riportate dal Corriere dello Sport in edicola oggi, parte proprio dal tecnico livornese: "Ha allenato da noi e a Pavia era un mio giocatore quando ero direttore generale, c’è un legame particolare. È uno degli allenatori italiani migliori in assoluto. Giochiamo contro una grande squadra, già tornare a San Siro è un onore, siamo contenti e fiduciosi. Noi, al di là dell’anno della retrocessione, in tutti questi anni di Serie A abbiamo portato avanti un progetto serio, che continua grazie all’appoggio della proprietà".

Su Fabio Grosso, attuale allenatore del Sassuolo: "Non lo scopriamo ora, l’abbiamo scelto per il valore dell’allenatore e della persona. La stagione scorsa ha dimostrato i suoi valori e si sta ripetendo".

Sull’assenza di Berardi: "Sta recuperando, è un giocatore che ci manca, sia in campo che nel gruppo perché è un campione".