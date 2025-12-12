Napoli, Spinazzola: "Supercoppa? Giochiamo per un trofeo e per misurarci anche con una grande squadra, come il Milan"

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - '"Dal primo minuto contro il Benfica si è visto che loro avevano un'altra energia: arrivavano prima sulle seconde palle, vincevano più contrasti e lo abbiamo visto anche oggi in riunione. È mancata a noi un po' di gamba, un po' di brillantezza". Lo ha detto l'esterno del Napoli Leonardo Spinazzola a Radio Crc, emittente partner del club. Rientrato dopo un infortunio, Spinazzola sottolinea: "Crediamo nel passaggio del turno in Champions League, ci sono ancora 6 punti in palio. Ora, però, non è il momento di pensarci perché abbiamo tanto altro da fare e da giocarci e quindi dobbiamo ragionare un passo alla volta. Ora abbiamo il match con l'Udinese sapendo che non esistono partite facili. Se non metti intensità, cattiveria, fisicità, caratteristiche che l'Udinese ha, diventa difficile. Loro sono una squadra alta e credo che sarà una partita molto fisica".

L'esterno parla dei cambiamenti tattici del Napoli: "Con la difesa a tre - spiega - ovviamente sei più coperto, perché aggiungi un difensore di peso, però a livello di scalate cambia poco, perché è dall'inizio dell'anno che stiamo lavorando molto uomo su uomo. Ora l'unica cosa importante per chi ha giocato 90 minuti, è riposarsi e recuperare, perché gli impegni ravvicinati si gestiscono con il recupero, cerchiamo di fare tutto il possibile per recuperare: dall'alimentazione al sonno, dall'allenamento ai massaggi. La Supercoppa? Giochiamo per un trofeo e per misurarci anche con una grande squadra, come il Milan. Ma per ora stiamo pensando solo all'Udinese, perché ora è importantissimo svoltare subito e cancellare la partita persa contro il Benfica". (ANSA).