Como, per Morata lesione di alto grado all'adduttore. Salta il Milan?

Il Como 1907 comunica che il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di trattamento fisioterapico previsto dal protocollo riabilitativo societario. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica dell’atleta.

Lo spagnolo, in prestito dal Milan, potrebbe dunque saltare proprio la sfida contro i rossoneri del 15 gennaio 2026.