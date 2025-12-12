Il Sassuolo al TG1: le parole di mister Fabio Grosso

Nella giornata di giovedì, il TG1 ha riservato un servizio al Sassuolo nella sua edizione serale delle ore 20, come riportano i colleghi di sassuolonews.net. La formazione neroverde è, insieme al Como e alla Cremonese, una delle squadre più sorprendenti di questo avvio di stagione: già 20 punti in 14 gare per la formazione allenata da mister Fabio Grosso.

Proprio il tecnico della squadra emiliana ha rilasciato una breve dichiarazione durante il servizio andato in onda sul telegiornale: "Siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo, rimaniamo ancorati con i piedi per terra, consapevoli che ci sarà ancora tanta strada da fare per l'obiettivo che vogliamo raggiungere".