Doppia seduta oggi per il Sassuolo. Nel pomeriggio tanta palla e tanta tattica

Il sito del Sassuolo ha pubblicato il report dell'allenamento odierno dei neroversi in vista della sfida contro il Milan: "Doppia seduta di allenamento per gli uomini di Grosso al Mapei Football Center. Nella sessione mattutina il gruppo, dopo una prima fase di riscaldamento, ha svolto lavoro di forza in palestra e trasformazione in campo. Nella seduta pomeridiana messa in azione, possesso palla, esercitazioni tecniche, partitelle a campo ridotto a tema e partita finale a metà campo. Domani il gruppo tornerà in campo nel pomeriggio per una nuova seduta di allenamento".

LE ULTIME DA MILANELLO

Il Milan, dopo il giorno di pausa nella giornata di ieri concesso da Massimiliano Allegri all'indomani della vittoria in casa del Torino, oggi è tornato al lavoro a Milanello per preparare la sfida di San Siro di domenica 14 alle ore 12.30 contro il neopromosso Sassuolo di mister Fabio Grosso, una delle squadre che più stanno sorprendendo in questo avvio di stagione, valida per la 15esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri non affrontano i neroverdi da due stagioni, quando vinsero in casa all'andata per 1-0 e pareggiarono 3-3 al ritorno al Mapei Stadium.

L'attenzione di tutti, in casa rossonera, è rivolta all'infermeria specialmente dopo l'infortunio di Rafael Leao e in vista della Supercoppa Italiana in Arabia Saudita la cui semifinale si giocherà contro il Napoli tra otto giorni. Come appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata di oggi Leao ha lavorato in palestra proseguendo nel suo lavoro di fisioterapia concordato con lo staff medico. Si è rivisto sul campo Santiago Gimenez, che si è allenato a parte ma ha ricominciato a correre: iniziata la riatletizzazione. Buone notizie da Athekame che si riavvicina al rientro in gruppo mentre Fofana anche oggi ha svolto una sessione personalizzata.