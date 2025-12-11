Con la vittoria di ieri, la Juve consolida la sua posizione in zona Playoff di Champions

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - La Juventus batte il Pafos e dà uno scossone al suo percorso in Champions League, dopo un primo tempo grigissimo allo Juventus Stadium. Avvio senza grandi occasioni, fatta eccezione per un tacco di Anderson Silva fuori di un nulla. Al 32' è sempre il brasiliano del Pafos a colpire il palo, con McKennie che poi salva in corner una sua battuta a rete negli sviluppi dell'azione. Al 33' Di Gregorio para su Dragomir, ed è sempre il Pafos a rendersi pericoloso su due angoli consecutivi. Prima e unica occasione per la Juve al 43': su corner, sponda di Kelly per David che manca la porta da distanza ravvicinata.

Al rientro in campo fuori Zhegrova e dentro Conceicao, che al 58' si libera in area su suggerimento di Yildiz e arriva alla conclusione da posizione defilata, ma Michael para. È McKennie a sbloccare il risultato al 67': Cambiaso si accentra e serve spalle alla porta l'americano, che poi si gira e calcia alto e forte sul primo palo, senza che il portiere riesca a intervenire. Il Pafos attacca e si scopre, e Jonathan David in contropiede punisce i ciprioti: Conceicao apre per Yildiz, il turco serve al centro il centravanti canadese che davanti a Michael non sbaglia. La Juventus conquista un successo fondamentale per rilanciarsi in Champions League, salendo a 9 punti e consolidando la sua posizione in zona playoff. (ANSA).