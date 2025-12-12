Como, per Morata lesione di alto grado all'adduttore. Dovrebbe saltare il Milan

vedi letture

Il Como 1907 ha comunicato che "il calciatore Alvaro Morata, a seguito degli esami clinici e strumentali successivi all’infortunio riportato durante l’ultima partita di campionato, ha riportato una lesione di alto grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. Il giocatore ha già iniziato il percorso di trattamento fisioterapico previsto dal protocollo riabilitativo societario. I tempi di recupero saranno valutati nelle prossime settimane in base all’evoluzione clinica dell’atleta".

Lo spagnolo, in prestito dal Milan, dovrebbe saltare proprio la sfida contro i rossoneri del 15 gennaio 2026 e forse, in base a come evolverà la lesione, anche il ritorno previsto a febbraio"