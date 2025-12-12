Verso Milan-Sassuolo, il report sull'allenamento odierno dei neroverdi

Questo il report odierno del Sassuolo in vista della gara di domenica contro il Milan a San Siro:

"Mattinata di allenamento per la prima squadra neroverde.

Gli uomini di mister Grosso dopo una prima fase di riscaldamento e prevenzione in palestra hanno svolto torello, esercitazioni specifiche per reparto, sviluppo manovra, situazioni di palla inattiva e conclusioni in porta.

Domani, sabato 13 dicembre alle ore 13:00, si terrà presso il Mapei Football Center la conferenza stampa pre partita di mister Fabio Grosso. L’ingresso è consentito ai soli operatori della comunicazione".