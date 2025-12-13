Nuova idea per l'attacco del Milan? Il CorSport: "Occhio a Gabriel Jesus"

Nuovo nome per l'attacco del Milan? Ne parla Ivan Zazzaroni in un lungo approfondimento sul Corriere dello Sport. Si tratta di Gabriel Jesus che è appena rientrato da un lungo infortunio, adesso vuole giocare con continuità per riprendersi la maglia della nazionale.

Mikel Arteta lo stima molto, ma l’Arsenal è pieno di attaccanti e in estate ha investito su Gyökeres. Il brasiliano guadagna 14 milioni lordi di sterline l’anno, a gennaio saranno poco più di 3 milioni di euro d’ingaggio fino alla fine di questa stagione. Gabriel Jesus ha il contratto in scadenza nel 2027.