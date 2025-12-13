Domenica c'è il Sassuolo. Il CorSport: "Milan, tabù neopromosse"

Dopo la vittoria contro il Torino, il Milan tornerà in campo domenica all'ora di pranzo contro il Sassuolo di Fabio Grosso, che sta ben figurando in questa prima parte di stagione.

"Milan, tabù neopromosse", evidenzia l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ricordando come i rossoneri in questo campionato siano stati sconfitti dalla Cremonese e abbiano pareggiato contro il Pisa. Domenica arrivano i neroverdi per invertire la tendenza con le neopromosse.