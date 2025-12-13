La Gazzetta elogia Modric: "Non si ferma"

"Luka Modric non si ferma", è questo il titolo dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul centrocampista del Milan. Il croato, da quando è arrivato in Italia, ha avuto un apporto fantastico e i numeri non mentono, anzi, confermano la sua leadership e quanto la sua presenza sia determinante.

Sempre presente in Serie A, sostituito soltanto nelle sfide contro la Cremonese e l'Udinese. 14 presenze, sempre titolare: Modric ha giocato 1235 minuti su 1260 disponibili, ha segnato un gol e fornito due assist per una media voto di 6.89. Dati strepitosi per un fuoriclasse assoluto, che contro il Sassuolo sarà ancora titolare.