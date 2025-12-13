Gimenez, il giallo continua: caviglia, dubbi e mercato. Il Milan ora ha bisogno di un nove sano

Ci si aspettava che potesse essere la settimana del ritorno in campo di Santiago Gimenez, scrive l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ma l’attaccante a questo punto rischia di saltare anche la Semifinale di Supercoppa Italiana della prossima settimana contro il Napoli. Il messicano non ci sarà domani contro il Sassuolo e le voci su un suo addio al Milan a gennaio, scrive la rosea, aumentano.

Un caso che assume i contorni di un mistero, visto che anche ieri l’ex Feyenoord si è allenato a parte a Milanello per questo problema alla caviglia che va avanti ormai da un mese e mezzo: la diagnosi, visto che dal Milan non è mai arrivato un comunicato in merito, è quella di un generico “problema” e non c’è quindi un’entità precisa sull’infortunio.

Allegri, a cui in conferenza stampa viene continuamente chiesto del numero 7, non si sbilancia e continua ormai da diverso tempo a ripetere il consueto “Speriamo di riaverlo presto”. È una situazione quindi poco edificante, ed è la pura cronaca a raccontarlo. Durante Atalanta-Milan, era fine ottobre, Gimenez lascia il campo per questo problema alla caviglia: allora si pensava al massimo ad un paio di settimane di stop. Ad oggi siamo a 46 giorni out con sei partite saltate (sette, contando anche il Sassuolo di domani a San Siro). Difficile trovare una spiegazione, anche perché Allegri prima della gara contro il Torino aveva detto chiaramente che “la caviglia è a posto”. A questo punto è chiaro che ci sia qualcosa che non torna.

Nel momento dello stop era stato lo stesso calciatore a dare i dettagli: “Nei mesi scorsi ho giocato con una lesione alla caviglia che non mi ha permesso di performare al 100%, nè di sentirmi a mio agio in campo. Con grande voglia di continuare ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore ha continuato a crescere ed è giunto il momento di fermarsi. Ora devo recuperare e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Grazie del supporto, ci vediamo presto". L’ipotesi più probabile è che il giocatore senta ancora dolore ed è per questo che il suo ritorno in gruppo è slittato di settimana in settimana: ad oggi non c’è ancora un giorno designato da cerchiare sul calendario.

Oltre all’aspetto fisico si unisce anche quello psicologico: scrive la Gazzetta dello Sport che al momento il messicano non viene descritto come un ragazzo sereno: la situazione non dipende solo dalla caviglia, ma anche da tutti i dubbi che Gimenez si porta con sé. Il fatto che la stagione finora non sia stata particolarmente positiva per lui, Santi non ha ancora segnato in campionato, di sicuro non giova. Un insieme di situazioni che non fanno altro che alimentare le voci di mercato su un suo addio già durante la sessione di mercato e rafforzano un pensiero: se prima c’era la sensazione che al Milan servisse una punta con caratteristiche diverse, scrive Marco Pasotto, ora ne è necessaria una che sia sana al 100%.