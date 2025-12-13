Milan-Sassuolo, oggi alle 13 parla Grosso in conferenza stampa

Milan-Sassuolo, oggi alle 13 parla Grosso in conferenza stampaMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:36L'Avversario
di Manuel Del Vecchio

Oggi, sabato 13 dicembre alle ore 13:00, si terrà presso il Mapei Football Center la conferenza stampa di Fabio Grosso in vista della sfida di domenica a San Siro contro il Milan. Gli emiliani dovranno fare a meno del capitano Domenico Berardi, out per una lesione di medio grado al flessore della coscia.

DOVE VEDERE MILAN-SASSUOLO
Data: Domenica 14 dicembre 2025
Ora: 20.45
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timvision
Web: MilanNews.it