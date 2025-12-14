Allegri a Milan TV: "Dispiace, avevamo segnato il 3-1 con Pulisic, adesso dovremo continuare nel nostro percorso

Intervenuto a Milan TV, il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha parlato così al termine dell'amaro pareggio del Milan contro il Sassuolo. Queste le sue parole:

Sulla partita

"E' stata una partita strana, dopo il 2-1 avevamo segnato ancora ma il loro gol è arrivato su un gol a difesa schierata. Dispiace non aver vinto, volevamo fare bene in casa come fatto finora. Continuiamo il nostro cammino che come dico sempre dovrà portarci tra le prime quattro".

Su Bartesaghi

"Ha fatto due gol su due bellissimi inserimenti, peccato davvero non averla vinta, dovevamo sfruttare meglio le altre occasioni".

Le difficoltà

"Al di là dell'uscita di Matteo bisognava chiudere più gli inserimenti. Purtroppo non lo abbiamo fatto e loro sono stati molto bravi".

MILAN-SASSUOLO 2-2

Marcatori: 13’ Kone, 34’ e 47’ Bartesaghi, 77’ Laurienté.

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia (dal 60’ De Winter), Pavlović; Saelemaekers (dal 90’ Athekame), Loftus-Cheek, Modrić, Rabiot, Bartesaghi (dal 90’ Estupinan); Nkunku, Pulisic (dal 73’ Ricci). A disp.: Pittarella, Terracciano, Odogu; Jashari. All.: Allegri.

SASSUOLO (4-3-3): Murić; Walukiewicz, Idzes, Muhamerović, Candé (dal 59’ Doig); Thorstvedt, Matić, Koné; Volpato (dal 86’ Cheddira), Pinamonti (dal 86’ Moro), Fadera (dal 59’ Lauriente). A disp.: Satalino, Zacchi; Coulibaly, Odenthal; Iannoni, Lipani, Vranckx, Pierini. All.: Longo (Grosso squalificato).

Arbitro: Crezzini di Siena.