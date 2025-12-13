Roma forte su Zirkzee, la rivelazione di Moretto: "E' l'obiettivo di mercato numero uno"

Matteo Moretto, giornalista sportivo esperto di calciomercato è intervenuto così sul proprio canale Youtube, parlando di come Zirkzee sia il nuovo obiettivo di mercato della Roma. L'ex Bayern e Bologna era stato cercato fortemente anche dal Milan due estati fa, ma la trattativa saltò anche per le alte commissioni chieste dal procuratore dell'olandese. Oggi è un nuovo obiettivo di mercato per la Roma di Gasperini.

Moretto: "La Roma è forte su Joshua Zirkzee, è il profilo che piace più a Gasperini, il primo nome per rinfozare l'attacco. Una punta in passato seguita anche dal Milan, e che conosce già il campionato italiano. Anche il ds Massara ha confermato nel corso del pre partita di Celtic-Roma. Non sappiamo ancora se lo United lo lascerà partire subito, ma i giallorossi andranno forti in questo mercato di gennaio".