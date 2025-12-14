Carnevali, Sassuolo: "Ha sempre un fascino speciale giocare in questo stadio"

Giovanni Carnevali, AD del Sassuolo, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Milan.

Il campionato inaspettato del Sassuolo e la gara di San Siro: “È affascinante per la classifica e soprattutto perché è bello essere qui in questo stadio. Ha sempre un fascino speciale giocare in questo stadio, ci lega anche il ricordo della famiglia Squinzi, grandi tifosi rossoneri. È un’emozione che ci ha portato qui, tutta la famiglia è con noi in questo momento”.