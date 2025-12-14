Grosso: "Venire qua e riuscire a tenere testa ad una squadra così forte e nel finale avere anche qualche rimpianto significa che i ragazzi sono stati molto bravi”

Fabio Grosso ha parlato a DAZN dopo Milan-Sassuolo 2-2 a San Siro. Le sue parole:

Complimenti per la gara:

“Giro i complimenti ai ragazzi. Venire qua e riuscire a tenere testa ad una squadra così forte e nel finale avere anche qualche rimpianto sicuramente significa che sono stati molto bravi”.

L’aggressività per trovare il pareggio:

“Sono stati bravi. Siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio. Poi ovviamente l’avversario è di grandissimo livello e nel finale di primo tempo abbiamo concesso anche per nostri demeriti. Non siamo partiti bene nel secondo tempo però abbiamo fatto un finale di gara di altissimo livello. Forse anche troppo, abbiamo concesso qualche ripartenza che potevamo gestire meglio. Però questo grande coraggio ci ha permesso di creare questi presupposti per andare a vincere. Siamo contenti per il punto. Mettiamo tutto da parte e guardiamo al futuro con fiducia”.

Il gol a tre tocchi di Laurienté

“Ora l’ho rivisto… È stata una grandissima giocata. Non pensavamo di riuscire a schiacciare il Milan ma in quel frangente siamo stati bravissimi a farlo. Devi riuscire ad entrare per forza con queste combinazioni con grande qualità: è uscito fuori un gol molto bello. Laurienté e Doig per noi sono molto importanti. Doig l’ho lasciato fuori perché veniva da due giorni in cui non era stato bene. Speravo di tenere la gara in equilibrio perché ritenevo opportuno utilizzare Laurienté nel finale. Ha fatto un bellissimo gol e una grandissima giocata che ha portato al palo”.