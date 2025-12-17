Napoli, Di Lorenzo: "Sappiamo che affronteremo una big: la squadra è pronta"

vedi letture

Il capitano del Napoli, il terzino Giovanni Di Lorenzo, è intervenuto negli scorsi minuti in conferenza stampa da Raid, Arabia Saudita, dove domani si giocherà la sfida tra i partenopei e il Milan valida per la prima delle due semifinali di Supercoppa Italiana. Di seguito alcune delle sue dichiarazioni più importanti.

Il Milan ha riposato più di voi, pensate anche di portarla ai rigori?

"Sono una lotteria, noi vogliamo andare in finale nei novanta minuti, è quello l'obiettivo. Ripeto, la squadra è pronta, sappiamo che il Milan è forte e ha grandi giocatori, la concentrazione sui 90' è massima".

Dove siete più forti del Milan e viceversa?

"Quello che si dice conta fino a un certo punto. Conta quello che succederà in campo, ma sappiamo che affronteremo una big e faremo del nostro meglio per la finale".