Napoli, Juan Jesus: "Dobbiamo imporre il nostro calcio. Infortuni Milan? Anche noi abbiamo perso pezzi importanti"
Juan Jesus ha parlato a SportMediaset nel pre partita di Napoli-Milan di Supercoppa. Le sue dichiarazioni prima del fischio d’inizio:
La sfida col Milan:
“Sicuramente dobbiamo fare la nostra partita, è una partita secca. Dobbiamo imporre il nostro calcio e provare a vincere la partita nei 90 minuti”.
Venite da due sconfitte consecutive… Avete abituato troppo bene i tifosi?
“Sinceramente abbiamo abituato bene le persone a vedere un Napoli che vince sempre. Anche a noi non piace perdere, è una partita importante per dimostrare l’importanza di questo gruppo”.
Più serie le defezioni del Milan o le vostre?
“Penso che, non voglio fare paragoni, abbiamo perso pezzi importanti. Penso che il nostro gruppo nonostante le assenze ha dimostrato di essere una grande squadra e oggi dimostreremo di essere il Napoli”.
