Supercoppa, Chivu ammette: "Probabilmente non meritavamo di essere qui, a noi e al Milan hanno fatto un regalo"

Intervenuto così alla viglia della semifinale di Supercoppa contro il Bologna, il tecnico dell’Inter Cristian Chivu ha parlato anche del Milan, impegnato stasera nell’altra semifinale contro il Napoli.

il tecnico nerazzurro Cristian Chivu:

"Abbiamo ambizione di vincere, il nuovo format ci permette di essere qui e vogliamo approfittarne. Probabilmente non meritavamo di essere qui, a noi e al Milan hanno fatto un regalo. Vogliamo giocarcela fino in fondo e non pensare al passato".