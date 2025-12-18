Inter, Chivu: "La finale col Milan dell'anno scorso? Ormai è il passato"

(ANSA) - MILANO, 18 DIC - "Questo è un gruppo molto unito, ha tanta voglia, è affamato di vittorie, per vincere qualche trofeo. Noi abbiamo cercato di portare entusiasmo, di ridare passione e gioia per questo gioco meraviglioso, che però è anche bastardo quando si perde immeritatamente. Ma si va fuori dal campo sempre a testa alta perché sappiamo l'impegno giornaliero e quello che vogliamo creare per il futuro". Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Cristian Chivu, in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiano contro il Bologna.

"Il derby dell'anno scorso? Quello che è accaduto l'anno scorso col Milan è dell'anno scorso. Noi pensiamo al Bologna, cerchiamo di superare il turno. arrivare in finale e poi si vedrà". (ANSA).