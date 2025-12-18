Bisseck sulla lotta scudetto: "Il Milan sta andando bene"

Yann Bisseck, difensore dell'Inter, è stato intervistato da Sport1. Tra i tanti argomenti affrontati, il difensore nerazzurro ha parlato così della lotta scudetto e delle squadre in gioco.

Alla domanda su chi, attualmente, è la formazione favorita per la vittoria finale, Bisseck ha detto: "Probabilmente la risposta cambia in base a chi lo chiedi. Certo, il Napoli, in quanto campione in carica, è uno dei favoriti, ma noi siamo l'Inter e siamo in cima. Il Milan sta andando bene. Ma se facciamo il nostro lavoro, abbiamo ottime possibilità di vincere il titolo".