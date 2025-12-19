Hellas Verona, Gagliardini sulla pausa forzata: "Non fa mai male, lavoriamo per il Milan"

vedi letture

Roberto Gagliardini è uno dei nuovi volti di questa stagione per l'Hellas Verona. Il centrocampista ex Atalanta, Inter e Monza è arrivato quest'estate nella formazione allenata da mister Zanetti che, dopo la breve pausa natalizia, sarà avversaria del Milan a San Siro il giorno domenica 28 dicembre alle ore 12.30. In vista di questa partita e con un occhio rivolto a quanto successo fin qui, Gagliardini si è concesso a L'Arena per un'intervista.

Le parole di Roberto Gagliardini su cosa è significato fermarsi in questo weekend, causa Supercoppa (l'Hellas doveva giocare col Bologna impegnato in Supercoppa): "Svantaggio? Non saprei, dico la verità. Va bene così. Stiamo di più con le nostre famiglie che non fa mai male e lavoriamo per il Milan. Mai segnato in un derby con il Milan? No, ho fatto un assist per Candreva nella mia prima stracittadina. Vincevamo due a zero e loro ci hanno rimontato. Lo ricordo ancora era il 7 aprile, il giorno del mio compleanno".