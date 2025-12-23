Cagliari: Folorunsho KO, salta il Milan. Il comunicato

vedi letture

È notizia di pochi minuti fa quella che riguarda il centrocampista del Cagliari Michael Folorunsho che, in seguito all'infortunio procuratosi nell'ultima partita di campionato contro il Pisa, match finito 2-2 con i Sardi che dopo aver recuperato lo svantaggio si sono fatti raggiungere al minuto 89 grazie al gol di Moreo, ha svolto gli esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Per tanto, il centrocampista italiano non sarà presente in campo il 2 gennaio contro il Milan.

IL COMUNICATO DEL CLUB: "A seguito dell’infortunio riportato in occasione della gara contro il Pisa, Michael Folorunsho si è sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una distrazione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo: le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club".