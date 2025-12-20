Fiorentina, trattativa avanzata per Fabio Paratici: il dirigente vicino al ritorno in Italia
Fabio Paratici, nel recente passato vicinissimo a diventare il nuovo direttore sportivo del Milan, è ormai a un passo a diventare un nuovo dirigente della Fiorentina. Come riporta da Matteo Moretto, La trattativa tra la Fiorentina e Paratici è avanzata, con Il club viola che sta spingendo per convincere l’attuale dirigente del Tottenham ad accettare la proposta quinquennale.
MILAN IN CAMPO DOMENICA PROSSIMA
Dopo l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana, il Milan tornerà in campo domenica 28 dicembre alle 12:30 a San Siro contro l'Hellas Verona, nella sfida valida per la 17esima giornata del campionato di Serie A. Lunga pausa forzata, dunque, per i rossoneri che tra la semifinale persa col Napoli e la gara di campionato vedranno passare ben 10 giorni totali. Uno è andato, ne mancano adesso 9, con il Natale di mezzo.
DOVE VEDERE MILAN-HELLAS VERONA
Data: Domenica 28 dicembre 2025
Ora: 12.30
Stadio: San Siro, Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Timivision
Web: MilanNews.it
