MN - Fullkrug sempre più vicino. Svelato l'identikit del difensore che cerca il Milan

vedi letture

Il Milan accelera sul mercato invernale per rinforzare una rosa che ha bisogno di maggiore concretezza sotto porta e di qualche certezza in più dietro. Le priorità sono chiare: un centravanti pronto subito, complice anche la lunga degenza di Santiago Gimenez, e un difensore affidabile, senza troppe operazioni fuori scala.

Fullkrug sempre più vicino: tempi e cifre

Il nome caldo per l'attacco del Milan resta Niclas Fullkrug, classe 1993 del West Ham che la dirigenza rossonera ha cercato anche nell'estate del 2024 prima di virare sul prestito secco di Tammy Abraham. Il centravanti tedesco è oramai vicino al trasferimento in rossonero: l'operazione dovrebbe chiudersi con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione, con un'eventuale opzione di riscatto a favore del Diavolo.

L'obiettivo del club rossonero è quello di portare Fullkrug a Milano entro fine dicembre, se non addirittura già la prossima settimana, così da averlo a disposizione per i primi impegni del nuovo anno. Sul tavolo, come anticipato, resta anche un'eventuale opzione di diritto di riscatto, non obbligo, fissata tra i 10 e i 15 milioni di euro, cifra considerata più che sostenibile ed equa se il rendimento sarà convincente.

Capitolo difesa: niente Thiago Silva, svelato l'identikit del nuovo centrale

Sul fronte difensivo, invece, al netto delle speranze e delle voci delle ultime settimane, non si va verso il ritorno di Thiago Silva. L'identikit del difensore che sta cercando il Milan è oramai chiaro: profilo duttile, capace di giocare sia da centrale che da braccetto, possibilmente in prestito o comunque a costi contenuti, proprio come Fullkrug.

Si valutano profili giovani o già rodati in Serie A ed Europa, funzionali al sistema di Allegri e utili per allungare le rotazione senza appesantire troppo il bilancio. Un'operazione di equilibrio, più che di nome, per completare il mosaico rossonero in vista della seconda parte di stagione.

di Antonio Vitiello