Milan, occhi su un difensore esperto della Bundesliga per gennaio

Il Milan non può chiudere questo calciomercato di riparazione mettendo a disposizione di Massimiliano Allegri solo un nuovo attaccante. La rosa rossonera va rinforzata nelle sue fondamenta, motivo per il quale il tecnico livornese avrebbe fatto una richiesta esplicita: un difensore esperto con il quale andare a completare la batteria di centrali.

Nel corso di queste settimane è uscito fuori il nome di Thiago Silva per un romantico ritorno al Milan, ma le probabilità di vedergli vestire nuovamente la maglia rossonera sono calate. Per questo motivo la dirigenza meneghina si sarebbe cominciata a guardare intorno, individuando in Niklas Sule del Borussia Dortmund una soluzione più che valida sulla quale andare eventualmente a puntare. A riportalo i colleghi de La Gazzetta dello Sport.