Fullkrug sempre più vicino al Milan: cifre e dettagli dell'operazione con il West Ham

Il Milan è prossimo a regalare a Massimiliano Allegri il primo rinforzo di questo calciomercato invernale. La sfida di giovedì in Supercoppa contro il Napoli ha ulteriormente messo in mostra la necessità di andare a completare la rosa con una prima punta, che salvo incredibili colpi di scena risponderà al nome di Niclas Fullkrug, classe 1993 del West Ham.

Stando a quanto riportato dal collega Fabrizio Romano, il Milan è sempre più vicino a chiudere l'operazione per il centravanti tedesco. Mancano solo gli ultimissimi dettagli tra i due club, in costante contatto da qualche ore per cercare di definire il prima possibile quest'affare.

Cifre e dettagli dell'operazione Fullkrug

Niclas Fullkrug si appresta a diventare un nuovo calciatore del Milan. Il tedesco ha da tempo detto sì al club rossonero, arrivando addirittura a snobbare proposte dalla Bundesliga. L'operazione tra il Diavolo e il West Ham si dovrebbe chiudere con la formula del prestito con diritto di riscatto, quindi non obbligo, per una cifra di poco inferiore ai 15 milioni di euro. Massimiliano Allegri si prepara così ad accogliere il suo nuovo centravanti, ancora più necessario dopo l'operazione alla caviglia di Gimenez, che ne avrà per almeno un paio di mesi.